Форум «Команда 29» – это уникальная возможность для молодых людей от 18 до 35 лет из регионов СЗФО стать частью яркого образовательного события.



Форум станет настоящим пространством для реализации идей молодых россиян, которые смогут создать стартап, спроектировать туристический маршрут, внести вклад в развитие студенческого кампуса «Арктическая звезда» или подготовить заявку на грант. И все это под руководством лучших экспертов.



В программе форума – мастерская «От замысла до стартапа», дизайн-сессия «От идеи до кампуса», лаборатория «От плана до маршрута», публичные защиты проектов для подачи на конкурс «Росмолодёжь.Гранты». Регистрация участников на все смены форума доступна на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке: clck.ru/3MRCab



Межрегиональный молодежный форум «Команда 29» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».