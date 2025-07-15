В Новокузнецкое предприятие, которое занимается производством радиаторов и теплообменного оборудования для промышленных объектов, стало участником федерального проекта «Производительность труда».

С помощью специалистов Регионального центра компетенций компания оптимизирует процесс изготовления радиаторов с использованием метода вакуумной пайки.

Под руководством экспертов Регионального центра компетенций рабочая группа анализирует производственные процессы на предприятии. Затем будут выбраны технологии бережливого производства, которые позволят сократить время изготовления радиаторов, увеличить их выпуск и уменьшить количество брака.

В течение шести месяцев рабочая группа будет внедрять технологии бережливого производства на участке опрессовки, в месте размещения образцов и на складе пиломатериалов. После этого коллектив пилотного участка сможет более эффективно организовать свою работу, а затем технологии бережливого производства будут распространены по всему предприятию.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».