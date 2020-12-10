За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 40, Новокузнецк – 34, Междуреченск – 32, Белово – 17, Ленинск-Кузнецкий – 12, Калтан – 10, Юрга – 8, Таштагольский МР – 7, Топкинский МО – 3, Новокузнецкий МР – 2, Березовский – 1, Беловский МР – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Промышленновский МО – 1, Тяжинский МО – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках.

У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.

205 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 19150 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3128 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10954 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".