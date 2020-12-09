День Героев Отечества — дата, отмечаемая в России 13 раз. Одна из её целей — установить связь поколений и отдать дань памяти людям, положившим свои жизни за Отчизну. Сегодня на одной из кемеровских школ появились сразу две памятные доски ученикам, в разные годы не вернувшимся с Северного Кавказа.

Несмотря на морозный день во дворе кемеровской школы №74 многолюдно. 19-летний Вадим Макеев в начале 90-х был призван в армию, участвовал в первой чеченской кампании, с которой не вернулся. Награждён Орденом Мужества посмертно.

Два года назад в учебном заведении появился отряд юнармейцев «Стальные рыси». В его рядах состоял Денис Латыпов, ныне обучающийся в Президентском кадетском училище. Молодой кемеровчанин решил пойти по стопам своего отца, бойца СОБРА, после того как принял участие в соревнованиях, посвящённых его памяти.

Юрий Латыпов, выпускник 74-ой школы, в 2013 не вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ. Посмертно награждён медалью «За честь и мужество».

Когда Вадим Макеев выпускался из школы, Юрий Латыпов только начинал в неё ходить. Они не сидели за одной партой, да и знакомы были едва ли. Но с сегодняшнего дня они вместе — портреты героев — смотрят на нынешних учащихся 74-й школы. Чтобы новые поколения помнили: герои живут не в сказках или комиксах, а рядом с нами. Порой и совсем незаметно.

Автор: Сергей Ищенко