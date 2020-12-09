Спешат на помощь. В подразделения МЧС Кузбасса поступила новая техника. Автоцистерны, специальные и служебные машины уже готовы к выездам на сигналы. Все отличаются улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Торжественные фанфары сегодня звучат для сотрудников МЧС. Повод весомый — большое поступление специализированной техники. В общей сложности — 15 единиц. Их отправят в муниципалитеты Кузбасса. Например, эта автоцистерна будет верным помощником огнеборцам восьмой пожарно-спасательной части в городе Берёзовский. Несмотря на большие габариты, «Урал» манёвренный. А вместимость резервуара позволяет увеличить время работы автомобиля на месте ЧП без дозаправки от водоисточника.

Всего в Кузбассе работает 80 пожарно-спасательных частей. Они обеспечивают безопасность многоквартирных домов, частного сектора, школ, больниц и предприятий. Сотрудники с нами делятся: на новой технике работать приятнее, и точно знаешь — в самый ответственный момент она не подведёт.

В скором времени поступят еще 4 единицы техники. Кстати, машины, которые уже отработали свой срок в МЧС, передают в добровольные пожарные команды. При умелом использовании и бережном отношении они прослужат ещё долгие годы.

Автор: Арина Мерлова