10 декабря в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства состоится финал межрегионального турнира «Труд-Знания-Безопасность-2020». Участников ждёт захватывающее соревнование.

Турнир «Труд-Знания-Безопасность-2020» организовало министерство труда и занятости населения Кузбасса. В этом году впервые в межрегиональном формате. Участие приняли все желающие. А это 556 человек из сибирских регионов. Было отобрано 100 лучших сварщиков турнира — представители 40 предприятий из 18 городов. Им предстояло пройти 15-минутное тестирование.

В топ-10 вошли представители Кемерова и Новокузнецка. Все участники выполнят практические задания, а кроме того, продемонстрируют выполненную домашнюю работу. Сварщикам было предложено изготовить изделие на тему «300 лет Кузбассу». Лучший по мнению жюри и зрителей получит отдельный приз в номинации «Сварщик — золотые руки». Финал конкурса будет транслироваться на сайте tzb2020.ru.

Автор: Арина Мерлова