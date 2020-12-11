До 27 декабря продлевается действие следующего режима работы организаций и проведения мероприятий:

— работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Исключения см. здесь (https://t.me/covid19kuzbass/930);

— все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах;

— официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

До 27 декабря организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6 часов 00 минут до 00 часов 00 минут (ранее действовало ограничение до 23 часов 00 минут).

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".