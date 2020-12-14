Партия вместительных автобусов марки НефАЗ поступила в регион в рамках реализации областной государственной программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». Транспорт направлен в разные муниципалитеты.

«В Кузбассе продолжается активное обновление общественного транспорта. Мы стремимся к тому, чтобы основу автопарка региона составляли комфортные, вместительные автобусы, работающие на экологичном топливе. Сейчас к нам пришла партия из 18 автобусов общей стоимостью более 164 миллиона рублей, они будут распределены по разным городам Кузбасса. Всего в рамках госпрограммы на обновление транспорта из областного бюджета выделено более 7 миллиардов рублей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Три городских НефАЗа вместимостью 96 пассажиров поступили в Анжеро-Судженск, по одному — в Междуреченск, Мыски, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол. Автобусы работают на дизельном топливе Евро-5, стоимость каждого — 8,9 млн рублей.

Еще 8 городских автобусов стоимостью 9,8 млн рублей за единицу работают на природном газе. 5 из них направлены в Юргу, 3 переданы в Прокопьевск.

Кроме того, 2 дизельных междугородных автобуса НефАЗ получила Кемеровская автоколонна №1237. В автобусах 44 места для пассажиров, стоимость одной единицы техники — 7,9 млн рублей.

Все поступившие автобусы произведены в России и приспособлены для эксплуатации в сибирских погодных условиях. Транспорт оборудован приборами контроля состояния водителя, устройствами вызова экстренных служб, автоматической системой пожаротушения.

По информации министерства транспорта Кузбасса, всего с 2019 года в регион поступили уже 702 новых автобуса. До конца года ожидается поступление 103 автобусов, еще 280 единиц транспорта придут в первом квартале 2021 года. Таким образом, до 300-летия Кузбасса автобусный парк автотранспортных предприятий региона обновится на 60%.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.