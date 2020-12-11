В следующем году систему долговременного ухода внедрят еще в 12 муниципалитетах Кузбасса. Работы ведутся по национальному проекту «Демография». Создаются мобильные бригады для оказания поддержки на дому и пункты проката технических средств реабилитации. Подробнее об этом мы рассказываем в нашем проекте «Немного о возрасте». Кстати, к выходу готовится новая серия программы. Рассказывает Арина Мерлова.

Как сохранить подвижность суставов и заставить активнее работать все органы и системы? Чем должны питаться пожилые? И как правильно ухаживать за человеком с когнитивными расстройствами? «Немного о возрасте» — программа как для семей, в которых есть, о ком заботиться, так и для специалистов, которые помогают людям. Проект выходит при поддержке Министерства социальной защиты населения Кузбасса.

Каждую неделю — новая тема, в которой помогают разбираться специалисты. Мы уже побывали в комплексных центрах Кемерова, Берёзовского, Крапивинского района и Анжеро-Судженска, чтобы доказать: безвыходных ситуаций не бывает. Остаться со своей проблемой лицом к лицу — не лучший вариант. Пожилые могут жить активно. Заниматься и спортом, и творчеством. Наши герои это доказывают.

Каждая серия — новый урок телевизионной «Школы ухода». Специалисты рассказывают, как обустроить прикроватное пространство лежачему больному, как правильно его кормить, умывать, делать гимнастику.

Новый выпуск программы «Немного о возрасте» выйдет уже в это воскресенье в 9:50. Мастер-класс по изготовлению игрушки, советы психолога и занятие в «Школе ухода». С нами полезно!

Автор: Арина Мерлова