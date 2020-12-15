За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 161 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 38, Новокузнецк – 34, Междуреченск – 20, Прокопьевск – 12, Ленинск-Кузнецкий – 9, Мыски – 7, Топкинский МО – 6, Осинники – 5, Юрга – 5, Калтан – 4, Кемеровский МО – 4, Новокузнецкий МР – 4, Белово – 3, Киселевск – 3, Беловский МР – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Краснобродский – 1, Промышленновский МО – 1, Таштагольский МР – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

156 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 20044 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3049 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7379 человек.