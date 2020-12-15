После модернизации заработала библиотека №17 «Островок знаний» Центральной библиотечной системы Прокопьевска. Ее смогут посещать более 2 тысяч читателей.

«2020 год в Кузбассе был объявлен Годом библиотек. И, несмотря на пандемию, в регионе продолжается обновление учреждений, преобразование традиционных библиотек в модельные, то есть современные образовательные центры с новой техникой и комфортными читальными залами. «Островок знаний» в Прокопьевске стал третьей за год библиотекой, модернизированной по нацпроекту «Культура». Ранее в рамках региональной программы «Культурная среда» были обновлены библиотеки в Шерегеше и Усть-Чебуле. В 2021 году в Кузбассе будут созданы еще 4 модельные библиотеки», — отметил губернатор региона Сергей Цивилев.

Библиотека расположена на базе школы №31 поселка Маганак, одного из микрорайонов Прокопьевска. В этом году учреждение стало победителем дополнительного конкурсного отбора Министерства культуры РФ. В рамках нацпроекта библиотека получила 5 млн рублей из федерального бюджета на закупку современного оборудования, обновление книжного фонда, косметический ремонт помещения и повышение квалификации персонала.

Как рассказала директор Центральной библиотечной системы Прокопьевска Светлана Генне, в «Островке знаний» установили мультимедийное оборудование: телевизор, проектор и специальную студию, с помощью которой можно создавать мультфильмы. Оборудовано стационарное место для комфортной работы читателей с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке есть зал для проведения мероприятий и групповых занятий, а также комфортные места для чтения. После модернизации фонд библиотеки пополнили 3 тысячи различных изданий, теперь он насчитывает около 15 тысяч книг.

«Благодаря модернизации у читателей появилась возможность поиска информации в Национальной электронной библиотеке и сводном каталоге муниципальных библиотек Кузбасса. К услугам пользователей и каталог библиотеки «ЛитРес». А посетители детской «Библиопродленки» теперь смогут пользоваться ноутбуками и электронными книгами», — отметила Светлана Генне.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2021 году модернизируют библиотеку семейного чтения «Книжная радуга» в Кемерове и детскую библиотеку Централизованной библиотечной системы Калтанского городского округа. По итогам конкурса министерства культуры РФ они получат по 5 млн рублей из федерального бюджета. Еще 2 библиотеки — в Беловском муниципальном районе и Топкинском муниципальном округе — получат на развитие по 500 тыс. рублей из бюджета области. Всего в Кузбассе действуют 43 модельные библиотеки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.