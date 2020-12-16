За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29, Кемерово – 23, Междуреченск – 19, Осинники – 12, Ленинск-Кузнецкий – 10, Киселевск – 10, Прокопьевск – 9, Мыски – 7, Белово – 6, Калтан – 6, Березовский – 4, Юрга – 4, Новокузнецкий МР – 4, Таштагольский МР – 4, Кемеровский МО – 3, Топкинский МО – 3, Яшкинский МО – 2, Тайга – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Юргинский МО – 1.

3 пациента скончались. Мужчина 1959 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Яйском районе.

У мужчины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

174 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 20218 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3 032 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6 897 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".