Изменения коснутся графика работы кафе и ресторанов. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Сергей Цивилев провел с представителями правительства Кузбасса, Роспотребнадзора, Минздрава и предпринимателями региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Согласно документу, с 16 декабря по 2 января предприятия общественного питания смогут работать до часа ночи, а в новогоднюю ночь — до 3 часов ночи. Также на этот период разрешается проведение банкетов и корпоративов, но в помещении должно находиться не более 50 человек. При этом также должен соблюдаться норматив — 1 посетитель на 4 кв. м площади ресторана.

«Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кроме того, Кузбасс дополнительно получит 55,2 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Согласно распоряжению Правительства РФ, всего регионам на эти цели будет выделено свыше 2,7 млрд рублей.

Как было отмечено на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса, в Кузбассе стабильно снижается число заболевших, что позволяет возвращать к плановой работе перепрофилированные под «красные зоны» отделения и стационары. По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день коечный фонд составляет 4000 мест, при этом заняты всего 933 из них, остальные больные проходят лечение амбулаторно. В обычный режим работы уже перевели 852 койки.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне в Кузбасс поступили еще 1300 доз вакцины. Правом первоочередной вакцинации обладают педагоги, медработники, соцработники и волонтеры, но муниципалитетам дали возможность расширять «группы риска» и добавлять к ним представителей других профессий. Одним из условий для вакцинации является отсутствие у человека антител к возбудителю заболевания, поэтому предварительно необходимо сделать соответствующий тест. Вакцинация является добровольной.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.