Кафе и рестораны Кемеровской области получили право не только проводить корпоративы, но и возможность до 31 декабря работать до 1:00, а в новогоднюю ночь – до 3:00. Опрошенные «Клубом Регионов» эксперты считают это взвешенным и ответственным решением, которое учитывает и интересы пострадавшего бизнеса.

По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, Кемеровская область относится к числу 23 стабильных субъектов РФ по распространению коронавируса, которые постепенно выходят на плато.

Решение Сергея Цивилева по поддержке малого бизнеса выглядит разумно, особенно на фоне жестких ограничений, введенных властями Санкт-Петербурга, считают опрошенные «Клубом Регионов» эксперты.

Член правления Торгово-промышленной палаты РФ, генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков уверен, что руководство Кемеровской области во главу угла ставить жизнь и здоровье людей и просчитало риски, которые несут ограничения. В итоге приняли решение, которое позволяет и бизнесу заработать, и не подвергать опасности граждан.

«Такие решения правильные, глубокие и осмысленные. Те, кто берет на себя ответственность, принимают непростые и сложные решения. А вот решения тупо запрещать без всяких дискуссий мне не нравятся. В них я вижу как раз уход от ответственности и нежелание входить в положение людей и думать о будущем. Президент же четко объяснил, что надо о людях думать – не только о том, как запрещать, но и как они будут жить дальше», – говорит эксперт.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отмечает, что в большинстве своем бизнес не хочет нарушать закон, используя любые способы для заработка во время ограничений, но вместе с тем он ждет от власти, что она даст возможность зарабатывать в легальном поле.

«Не все заведения смогли выжить и открыться после первой волны, но для тех, кто смог, перезапуск после такого длительного простоя – это тоже недешевая история. Ты не просто открыл дверь и начал работать. Плюс нужно соблюдать дополнительные меры по санитарно-эпидемической безопасности. Август и сентябрь показали более-менее позитивную динамику, но восстановиться бизнес не успел, а тут вторая волна, и каждый регион вводит свои ограничения. При этом декабрь – это традиционное время новогодних корпоративов, и рестораны зачастую за этот период зарабатывают порядка 15% от годовой выручки. И, конечно, очень многие рассчитывали на этот период», – рассказал собеседник «Клуба Регионов».

Прасов согласен, что в первую очередь необходимо думать о жизни и здоровье людей, но он считает абсурдным решение властей серьезно ограничивать работу сферы общепита наравне с ночными клубами, как это происходит в Петербурге.

«Когда власти Кемеровской области продлевают время работы, они же не делают ничего плохого. У Роспотребнадзора была рекомендация не работать с 23:00 до 6:00, но каждый регион волен трактовать ее по-своему. И я не думаю, что в период между одиннадцатью и двенадцатью часами коронавирус начинает вести себя сумасшедшим образом, заражая все живое», – рассуждает он. По мнению Прасова, когда в такой ситуации власть идет навстречу бизнесу, начинает действовать своего рода социальный договор, а предприниматели сами понимают важность применения санитарно-эпидемических мер, потому что иначе выжить нельзя.

Источник: «Клуб Регионов» – федеральная экспертная сеть.