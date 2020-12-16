Российское военно-историческое общество запустило всероссийское голосование за лучший проект стелы «Город трудовой доблести». На выбор предлагается 20 вариантов скульптурной композиции. Победивший проект будет реализован во всех населенных пунктах, признанных «Городами трудовой доблести», в том числе в Новокузнецке.

«В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Новокузнецку и еще 19 российским городам почетное звание «Город трудовой доблести». Мы гордимся подвигом новокузнечан и высоко ценим вклад жителей города в Победу. Во время Великой Отечественной войны здесь работали десятки эвакуированных заводов. Они выплавляли металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. Но город не только ковал победу в тылу. 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся с полей сражений», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С июля по сентябрь 2020 года в Новокузнецке прошло народное голосование по поводу места установки стелы, участие в нем приняли около 10 тыс. человек. Наибольшее количество голосов (3736) получил сквер имени маршала Георгия Константиновича Жукова.

Отдать свой голос за понравившийся вариант стелы можно на сайте стеладоблести.рф. Для этого потребуется пройти простую процедуру регистрации. Выбрать можно один или несколько понравившихся вариантов. Среди работ есть как проекты известных мастеров, так и начинающих архитекторов и скульпторов. Голосование завершится 21 декабря. Окончательное решение примет творческий совет по монументальному искусству Российского военно-исторического общества, который возглавляет Андрей Кончаловский. Подведение итогов состоится 25 декабря. Победивший проект будет единым для 20 городов.

ДЛЯ СПРАВКИ. Город трудовой доблести — почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Звание «Город трудовой доблести» присвоено 20 городам страны: Екатеринбургу, Боровичи, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Имеются многочисленные документальные подтверждения личного мужества и трудового героизма их жителей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.