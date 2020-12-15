В Кузбасском центре искусств состоялась премьера выставки Русского музея, посвящённой отечественным авангардистам. Кемеровчане — первые в стране, кто увидит мультимедийную экспозицию. В чём её необычность, узнавал Сергей Ищенко.

Малевич, Кондинский, Родченко, Татлин, Филонов. Фамилии, знакомые каждому любителю отечественного авангарда. Теперь, благодаря Русскому музею, на работы мастеров можно посмотреть и в Кемерове. Правда, в необычном формате, но ведь от этого интереснее.

Мультимедийная выставка разделена на 4 тематических блока, посвященных основным течениям авангарда, вошедшим в историю, как наиболее значимые: супрематизм, абстракционизм, конструктивизм и аналитическое искусство. На их осмотр у посетителей уйдет около часа. Экспозиция необычная, её авторы хотят не только познакомить зрителей с творчеством мастеров, но и дать понять, как они мыслили и чем руководствовались в своих работах.

«Русский авангард» — третья выставка, организованная филиалом Русского музея в Кемерове. Тематика выбрана не случайно. Мастера жили во время перемен также, как и современные зрители.

Интерактивная выставка «Русский авангард» продлится в Кузбасском центре искусств до конца января, то есть 1,5 месяца. Кстати, специально для неё оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева были записаны симфонии номер 1 и 2 Дмитрия Шостаковича. Под их звучание кузбассовцы и смогут не только познакомиться с инсталляциями, но и узнать о движении авангарда. Для этого специалисты санкт-петербургского музея подготовили специальный фильм.

Автор: Сергей Ищенко