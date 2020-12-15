Во-первых, эта победа — первая домашняя в этом сезоне МХЛ, а во-вторых, кузбассовцы выиграли матч у уфимского «Толпара», от которого до этого терпели разгромные поражения.

Этот сезон у новокузнецкой молодежки, мягко говоря, неудачный. Из 32 игр 23 чистых проигрыша, плюс один в овертайме и 3 по буллитам. Одни из самых разгромных поражений «Кузнецкие Медведи» терпели от «Толпара». Первая встреча в сезоне закончилась со счетом 0:10, а 13 декабря уфимцы забили кузбассовцам 5 безответных шайб. Поэтому на второй зимний матч с башкирами «мишки» вышли заряженными, что принесло результаты уже в первом периоде. Хозяева на 17 минуте открыли счёт, реализовав большинство. Показания табло не менялось до финала третьего периода, за это время команды успели нахватать обоюдных удалений, и на 52 минуте «Толпар» смог догнать новокузнечан.

Вадим Климцев принёс победу новокузнечанам, оформив матчевый дубль на 57 минуте. Гости всеми силами пытались отыграться. За 1,5 минуты до конца матча уфимцы меняют вратаря на полевого игрока, а за 8 секунд до финального свистка «Медведи» получают сразу два удаления, но двукратное большинство «Толпар» реализовать не успевает.

Для «Кузнецких Медведей» выигрыш «Толпара» стал третьей чистой и первой домашней победой в сезоне. Событие важное с моральной точки зрения, так как ситуацию в регулярном чемпионате МХЛ оно особо не меняет. В конференции восток «Кузнецкие Медведи» по-прежнему на последнем месте с крайне призрачными шансами вылезти из подвала турнирной таблицы.

Автор: Сергей Ищенко