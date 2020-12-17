Образовательное учреждение, в котором обучаются 356 учеников, модернизировали по региональной программе «Моя новая школа». В ремонт и оснащение вложено более 242 млн рублей, в том числе 227 млн рублей — из областного бюджета и 15,5 млн рублей — из муниципального.

«К Новому году ребята, родители и учителя получили важный подарок — полностью обновленную школу. Благодаря современному оснащению кабинетов, лабораторий, спортивных зон и зон отдыха здесь созданы отличные условия для разностороннего развития учащихся. В следующем году в Кузбассе модернизируют еще 14 школ в разных муниципалитетах», — подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев на торжественном открытии школы.

С начала года по программе «Моя новая школа» было обновлено уже 10 учреждений. Ремонт в Елыкаевской школе сделали за 8 месяцев. Строители заменили кровлю, окна, двери, все внутренние инженерные сети, выполнили отделку помещений по индивидуальным дизайн-проектам. В школе оборудовали 25 мультимедийных кабинетов, цифровые лаборатории, кабинет информатики. Здесь есть планетарий, класс робототехники, актовый зал с мультимедийным оборудованием, пневматический и лазерный тир. Во всех учебных кабинетах установлены 3D-проекторы, интерактивные доски, точки доступа Wi-Fi и оборудование для дистанционного обучения.

На пришкольной территории оборудована универсальная спортплощадка, установлены тренажер для прыжков с парашютом, автогородок, релакс-зона и сцена для проведения мероприятий. После ремонта в школе продолжатся занятия в военно-патриотическом клубе «Десантник», который существует на базе учреждения уже 35 лет.

Губернатор Сергей Цивилев также посетил амбулаторию села Елыкаево, пообщался с медработниками и пациентами. Первичную медицинскую помощь здесь получают более 6 тысяч селян, в среднем около 60 человек в день. В амбулатории есть процедурный кабинет, дневной стационар. Прием ведут 2 участковых терапевта, стоматолог, педиатр, физиотерапевт, гинеколог. На базе учреждения работает аптечный пункт, в который доставляют все необходимые медикаменты.

Также Сергей Цивилев встретился с жителем округа Сергеем Даниловым, который ранее обратился к главе региона в Instagram по поводу транспортной доступности поселка Металлплощадка. На встрече губернатор обсудил и другие вопросы, касающиеся жизни в муниципалитете. Озвученные предложения направлены на рассмотрение в профильные ведомства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.