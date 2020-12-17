Инструмент стоимостью 4,5 млн рублей приобретен в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Средства выделены из федерального бюджета. До 2024 года новые музыкальные инструменты по нацпроекту получат еще 30 детских школ искусств Кузбасса.

Инструмент, полученный Новокузнецким областным колледжем искусств, по характеристикам звучания соответствует уровню больших концертных роялей. При создании рояля японская компания Yamaha использовала специальную технологию резонансного усиления. Она позволяет придать древесине акустические свойства, характерные для старинных инструментов. Глубокий звук таких роялей уже оценили многие известные музыканты.

В 2020 году по нацпроекту «Культура» 12 школ искусств и 3 колледжа искусств Кузбасса впервые за несколько десятилетий получили новые инструменты и оборудование. Финансирование составило 88,7 млн рублей. Из них около 73 млн рублей направлено из федерального бюджета, почти 15 млн рублей — из регионального, 1 млн рублей — из местного бюджета. На эти средства было приобретены 82 инструмента, в том числе редкие, например, корейские колокола, вибрафон и маримба.

Также Кузбасс стал одним из первых регионов России, получивших музыкальные инструменты в рамках совместной программы Минпромторга РФ и Минкультуры РФ. В 2019 году по этому проекту поступило 82 пианино. В 2021 году запланирована поставка ударных инструментов, в том числе 15 наборов барабанов и 15 ксилофонов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.