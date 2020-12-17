Маммографические мобильные установки приобретены в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость одного комплекса — около 23 млн рублей.

«В Кузбассе уже действуют 42 маммографические установки, в том числе 5 передвижных, что в совокупности позволяет ежедневно обследовать около 600 пациенток. В этом году техническое оснащение медицинских организаций будет усилено. Сейчас к нам прибыли 10 передвижных маммографов, до конца года придут еще 5 стационарных. Новая техника поможет выявлять онкозаболевания у женщин на самых ранних стадиях, позволит обследовать тех, кто живет в отдаленных деревнях и селах. В 2021 году планируем закупить еще 11 единиц оборудования, чтобы довести количество обследований до 1300 в день», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Новая техника уже доставлена в медицинские организации Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Мариинска, Киселевска, Юрги, Белова, Анжеро-Судженска. В ближайшее время она начнет ездить по отдаленным населенным пунктам Кузбасса. К примеру, один передвижной цифровой маммограф получила Беловская городская больница. На следующей неделе он начнет курсировать по Беловскому и Краснобродскому городским округам. До этого местным жительницам приходилось проходить маммографию в поселке Новый Городок в 25 км от Белова или в областных медицинских организациях.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, на каждом передвижном маммографе можно проводить до 50 исследований в день. Цифровое оборудование позволяет выявить злокачественное образование размером от 5 мм. Полученные снимки будут автоматически отправляться для анализа специалистам Кемеровского областного онкологического диспансера. Изображения хранятся в архиве аппарата в течение 20 лет, что позволит врачам отслеживать динамику состояния пациентки. При выявлении патологии женщин будут направлять на дальнейшее лечение в специализированные медицинские организации региона.

Мобильные комплексы имеют отдельные вход и выход, оснащены бактерицидными облучателями постоянного действия, что важно в условиях пандемии. Также в них установлена обогревательная система, поэтому обследования можно будет проводить круглогодично.

ДЛЯ СПРАВКИ. Ежегодно новообразования молочной железы выявляют более чем у 1,2 тыс. жительниц Кузбасса. При обнаружении злокачественных новообразований на ранних стадиях вероятность полного излечения достигает 80%. Маммографию ежегодно рекомендуется проходить каждой женщине старше 40 лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.