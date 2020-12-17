По данным регионального Оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 21, Кемерово – 21, Междуреченск – 13, Ленинск-Кузнецкий – 10, Киселевск – 9, Мыски – 7, Юрга – 7, Белово – 6, Березовский – 6, Полысаево – 6, Топкинский МО – 6, Анжеро-Судженск – 5, Прокопьевск – 5, Беловский МР – 5, Ленинск-Кузнецкий МО – 5, Краснобродский – 4, Тайга – 4, Яшкинский МО – 4, Кемеровский МО – 3, Новокузнецкий МР – 3, Юргинский МО – 2, Яйский МО – 2, Осинники – 1, Мариинский МР – 1, Тисульский МР – 1.

2 пациента скончались. У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сосудистой патологии. Она проживала в Гурьевске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

192 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 20410 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2995 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6101 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".