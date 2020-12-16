В нашу редакцию обратились жители города Кемерово. Уверяют, что Почтовый проезд с начала сезона еще ни разу не чистили. Сугробы, наледь и колея мешают как водителям, так и пешеходам. На место выехала Арина Мерлова.

Тухачевского, 31А. Двор расчищен, дорога — нет. Звонки в обслуживающую организацию — уже ежедневная традиция. Правда, безрезультатная.

Снега в этом году выпало еще немного, но на дороге Почтовый проезд уже образовалась колея. Жители уверяют: в этом году ее не чистили ни разу. В прошлом техника лишь один раз заходила на объект, после обращения в нашу редакцию. Машинам приходилось передвигаться по пешеходному тротуару.

Неудобства и для водителей, и для пешеходов. В этом доме проживает много пожилых и людей с ограниченными возможностями.

Сегодня только в Кемерове на расчистку дорог вышли 140 единиц техники и 250 рабочих. Параллельно ведутся работы по вывозу снега. Только с начала сезона убрали больше 145 кубических метров.

При этом в большинстве случаев кемеровчане отмечают, что качеством уборки дорог они довольны.

Снег не убирают вовремя? В таком случае следует обращаться в организацию «Кемеровские автодороги» по номеру телефона: 67-00-00. Сообщить о проблеме можно и через цифровую платформу «Кузбасс онлайн». Специалисты ответят в течение нескольких дней. После работы нашей съёмочной группы на Почтовом проезде в городской администрации отметили: снежную проблему решат в ближайшее время.

Автор: Арина Мерлова