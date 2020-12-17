Учебная площадка «Фабрика процессов» с реальными производственными условиями создана в Кузбассе по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Она организована на базе АНО «Центр компетенций Кузбасса» при поддержке регионального министерства труда и занятости населения.

«В работе над повышением производительности труда очень важны осведомленность и профессионализм сотрудников. Они должны уметь внедрять бережливые технологии, понимать, где и что можно улучшить, как сэкономить время и ресурсы. Чем больше специалистов в Кузбассе будут владеть этими компетенциями, тем выше будет эффективность работы предприятий. Теперь необходимые знания можно будет получить на «Фабрике процессов». Ежегодно основам бережливого производства здесь будут обучать более 300 человек», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественной церемонии открытия площадки.

«Фабрика процессов» расположена в Кузбасском технопарке. Учебный центр имитирует реальную производственную площадку, где после изучения теоретических основ бережливого производства новые знания можно будет применить на практике. Первыми учениками «Фабрики процессов» станут сотрудники и руководители предприятий Кузбасса, которые являются участниками нацпроекта по повышению производительности труда. В перспективе обучение также смогут проходить студенты и работники государственных и муниципальных предприятий.

«Фабрика процессов» помогает охватить большое количество руководителей и сотрудников предприятий обучением, которое дает импульс к изменениям на конкретных производственных площадках, позволяет мотивировать сотрудников. Кроме того, обучение здесь смогут проходить руководители органов власти, муниципальных образований и предприятий, а также студенты», — сказала заместитель гендиректора Федерального центра компетенций (ФЦК) по обучению Ирина Жук.

Ирина Жук вручила Центру компетенций Кузбасса сертификат соответствия «Фабрики процессов» методическим рекомендациям и стандартам ФЦК по организации учебно-производственной площадки. Сертификаты также получили тренеры, которые прошли специальную подготовку и будут проводить занятия на «Фабрике процессов».

Для справки. Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Кузбассе являются почти 40 предприятий из сфер ЖКХ, сельского хозяйства, строительства, машиностроения и других несырьевых отраслей экономики. По итогам первых шести месяцев внедрения инструментов бережливого производства им удается повысить эффективность своей работы в среднем на 40% без дополнительных инвестиций и затрат.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.