В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием, посвященный Дню энергетика и 100-летию со дня принятия Государственного плана электрификации России. Ведомственные и областные награды получили 47 кузбассовцев.

«Слаженная работа энергетиков помогает осуществить важнейшие для Кузбасса проекты. Это и ежегодная подготовка к Дню шахтера, и многочисленные стройки к 300-летию. Благодаря энергетикам в регионе стабильно работают промышленные предприятия и социальные учреждения, а в домах есть свет и тепло. При этом энергетические компании реализуют инвестиционные проекты как в крупных и малых городах, так и в сельской местности, что помогает развивать территории и повышает качество жизни кузбассовцев», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Почетные грамоты Министерства энергетики РФ получили 5 человек. Звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» удостоен Михаил Семинец, первый заместитель директора общества «Сибирьэнергоремонт». Звание «Почетный энергетик» присвоено Андрею Устюгову, первому заместителю директора Кемеровского регионального диспетчерского управления. 17 человек получили нагрудный знак «Заслуженный энергетик Кузбасса». 23 представителя энергетического комплекса региона отмечены медалями «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медалью Алексея Леонова, почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс», золотым нагрудным знаком «Кузбасс», орденом «За обустройство Земли Кузнецкой», орденом Почета Кузбасса.

В этом году на ремонт и модернизацию энергетической отрасли региона было направлено 10 млрд рублей. Это позволило построить и реконструировать более 300 км электросетей и 50 подстанций. В 38 удаленных поселках Таштагольского района установили 228 автономных солнечных электростанций, финансирование проекта из областного и муниципального бюджетов составило 50 млн рублей. Для жителей установка была бесплатной. Кузбасский филиал СГК построил теплотрассу в левобережной части Кемерова, что позволит подключить к источнику энергии крупные строящиеся спортивные объекты — ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Кузбасс-Арена». «Россети ФСК ЕЭС» приступили к модернизации подстанции «Новокузнецкая». «Северо-Кузбасская энергетическая компания» завершает реконструкцию подстанции «Западная» в областном центре. Компания также активно занимается установкой автоматических котельных.

ДЛЯ СПРАВКИ. Энергосистема Кузбасса состоит из 12 электростанций суммарной установленной мощностью около 5,5 тыс. МВт и около 54 тыс. км разветвленной сети электролиний. В энергетической отрасли Кузбасса трудятся более 23 тысяч человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.