Соревнования проходят в условиях соблюдения санитарных норм и стали хорошей школой для молодых участников.

Эти состязания проводятся еще и как открытый Кубок Сибири в юбилейный 20-й раз. Без зрителей, но торжественное открытие, как всегда, прошло красочно и с показательными выступлениями. Позже началась сама борьба за обладание кубками в многоборье и в отдельных видах. В неё включились около 60 гимнастов.

В первый день разыгрывались награды в многоборье. Здесь у девушек Кузбасса пока нет явных лидеров среди мастеров и кандидатов, поэтому первенствовали гости. Хотя и среди них были воспитанники нашей гимнастической школы.

У парней по программе кандидатов в мастера спорта хозяева пробились в лидеры. Победил Владимир Харлановиз Ленинска-Кузнецкого. Среди тех, кто выступал по мастерским программам, вне конкуренции был Андрей Лагутов, ещё один воспитанник нашей школы гимнастики. Он сегодня представляет Новосибирск.

Для участников кубковый турнир стал настоящей отдушиной в условиях пандемии. Они с удовольствием продолжают борьбу. Сегодня второй день соревнований.

Автор: Виктор Сохарев