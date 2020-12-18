За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 26, Кемерово – 22, Прокопьевск – 11, Ленинск-Кузнецкий – 10, Киселевск – 9, Междуреченск – 9, Осинники – 8, Калтан – 7, Мыски – 7, Юрга – 7, Новокузнецкий МР – 7, Таштагольский МР – 7, Белово – 6, Полысаево – 6, Яшкинский МО – 5, Анжеро-Судженск – 2,Березовский – 1, Тайга – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1.

3 пациента скончались. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Она проживала в Белове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

175 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 20 585 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2972 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5220 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".