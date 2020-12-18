По распоряжению президента России Владимира Путина до конца года на каждого ребенка до 7 лет включительно будет выделено по 5 тысяч рублей из федерального бюджета. В Кузбассе более 230 тысяч таких ребят, общая сумма выплат составит 1,2 миллиарда рублей.

Новое заявление подавать не нужно, если в этом году уже получали выплаты на детей до 16 лет. Деньги автоматически поступят на тот же счет. Если реквизиты изменились, нужно заполнить специальную форму на портале «Госуслуги». Там же можно подать заявление, если ребенок родился после 1 июля 2020 года или если вы по какой-то причине не оформили документы тогда, когда было объявлено о начале выплат на детей до 16 лет. Новая единовременная выплата в размере 5 тысяч предназначена для семей, где есть дети, рожденные после 18 декабря 2012 года.

«Приоритетная задача в условиях пандемии — максимально поддержать жителей Кузбасса, в особенности семьи с детьми. На денежные выплаты, пособия и компенсации для этой категории в 2020 году было выделено около 12 миллиардов рублей из разных источников. И это без учета тех дополнительных средств, которые семьи с детьми до 7 лет получат до Нового года по решению президента России. В целом за год на социальные меры поддержки в Кузбассе направлен 21 миллиард рублей – на 30% больше, чем в 2019 году. В следующем году сохраним действующие пособия и выплаты, часть из них не придется продлять — начисление будет происходить автоматически», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на рабочем совещании о мерах социальной поддержки населения.

Как сообщила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина, в Кузбассе реализуются 175 федеральных и региональных мер социальной поддержки, предназначенных для 250 категорий граждан. В итоге поддержку получают почти 746 тысяч кузбассовцев (в 2019 году — 685 тысяч человек).

С 1 января проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. С февраля проиндексированы на 3% все государственные пособия гражданам, имеющим детей. Также изменен критерий нуждаемости при предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2020 году в Кузбассе — 22022 рубля). Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка продлена до достижения им 3 лет (ранее — до 1,5 лет). Региональная ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка увеличена с одного до двух прожиточных минимумов.

Ведется работа по внедрению беззаявительного продления социальных выплат. Так, субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг без оформления новых заявлений получили более 35 тысяч семей. Автоматически продлевается предоставление пособия на ребенка, ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка, пособия для многодетных семей. Всего меры соцподдержки продлены в автоматическом режиме для 100 тысяч кузбасских семей.

Елена Воронина также сообщила, что с июня 2020 года в два раза — до 8777 рублей — увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком. Его получают почти 20 тысяч семей. Введена новая мера господдержки для нуждающихся семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в размере 5389 рублей. В органы соцзащиты уже поступило более 127 тысяч заявлений на ее получение. Только за 6 месяцев этого года выплачено 4,6 млрд рублей.

В 2021 году предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат на 3,7% для региональных льготников — ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Подробную информацию о действующих в регионе мерах социальной поддержки населения можно найти на сайте http://www.dsznko.ru/ в разделе «Поддержка».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.