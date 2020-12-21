По данным Областного штаба по коронавирусу, всю прошлую неделю количество заболевших за сутки ежедневно снижалось. Например, 14 декабря было выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией, 15 декабря – 161 случай, к выходным данные показатели стали еще более низкими: 19 декабря за сутки в Кузбассе выявлено 153 случая заражения коронавирусной инфекцией, 20 декабря – 150 случаев.

На сегодня Оперштаб сообщает о 148 случаях заражения коронавирусной инфекцией за сутки: Новокузнецк – 24, Кемерово – 18, Междуреченск – 16, Мыски – 12, Осинники – 12, Краснобродский – 10, Ленинск-Кузнецкий – 8, Белово – 7, Калтан – 7, Прокопьевск – 6, Юрга – 6, Новокузнецкий муниципальный район – 5, Березовский – 5, Таштагольский муниципальный район – 5, Полысаево – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Анжеро-Судженск – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и заболевания нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

181 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 21114 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2887 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5721 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.