За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 25, Кемерово – 22, Междуреченск – 11, Осинники – 11, Прокопьевск – 8, Юрга – 8, Белово – 8, Калтан – 8, Полысаево – 7, Мыски – 6, Таштагол – 6, Ленинск-Кузнецк – 5, Новокузнецкий МР – 5, Киселевск – 4, Беловский МР – 4, Анжеро-Судженск 2, Топкинский МО – 2, Краснобродский – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Промышленновский МО – 1.

2 пациента скончались. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

165 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 21279 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2867 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5824 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".