В Калтане сдан девятиэтажный дом, все 45 квартир в котором предназначены для льготных категорий граждан. Жилье получили 11 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 22 семьи, проживающие в аварийном жилье, 2 ветерана боевых действий и один сотрудник учреждения социального обслуживания. Также ключи от квартир вручены семьям, оформившим социальные займы.

«В непростой для региона период строительная отрасль стала локомотивом, который вытянул экономику. Кузбасс стал одним из немногих регионов, который в период пандемии увеличил объемы строительства. Решение об этом мы приняли еще до пандемии и не отказались от своих планов. В течение года новоселье отпраздновали 1424 семьи, за 800 дней — 3705 семей. Сегодня заселили еще один дом — в Калтане. 45 семей встретят Новый год в своих квартирах. На следующие 3 года Кузбассу будет выделена рекордная сумма на переселение людей из аварийного жилья и из жилья, расположенного у подработанных территорий, — 10 миллиардов рублей», — подчеркнул глава региона на итоговой пресс-конференции.

Строительство дома по улице Комсомольская, 93А велось с марта 2020 года в рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь здания составляет более 2 тыс. кв. м. В доме 18 однокомнатных, 18 двухкомнатных квартир и 9 трехкомнатных квартир.

Финансирование строительства составило 95,3 млн рублей, из них 39,6 млн рублей выделены из федерального бюджета, 32,6 млн рублей — из областного, 7 млн рублей — из муниципального. Также были привлечены личные средства нескольких получателей квартир в размере 16,1 млн рублей.

В квартирах выполнена отделка, установлены пластиковые окна, сантехника, счетчики воды и электроэнергии, пожарные извещатели. Территория у дома благоустроена, есть площадка для занятий физкультурой, парковка для автомобилей. Рядом расположены детский сад, школа, Дворец культуры, спортивный комплекс, магазины и автобусная остановка.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в декабре 2019 года в Калтане был заселен девятиэтажный дом на 45 квартир по ул. Дзержинского, 49А. В планах города на 2021 год — строительство двухсекционной девятиэтажки по ул. Дзержинского. Новоселами станут еще 108 семей — дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кузбассе введено более 800 тыс. квадратных метров жилья. Участники социальных программ получили квартиры в домах в селе Поломошное Яшкинского округа, деревне Береговая Кемеровского округа, пгт Крапивинский, поселке Новосафоновский Прокопьевского округа, а также в Белове и Юрге.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.