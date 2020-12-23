Во вторник, 22 декабря, вечером, как сообщили очевидцы, на улице Ворошилова в Ленинском районе недалеко от поворота с проспекта Ленина произошел инцидент. Одна из горожанок, чей маршрут как раз пролегал по данной улице, рассказала:

— Сначала даже не поняла, что происходит, откуда вода льется. Скорее всего, трубу где-то прорвало. Но непонятно было, холодная или горячая. Вероятно, холодная, потому что пара не было. Все автомобилисты на этом участке сразу же снижали скорость, старались соблюсти дистанцию. Правда, думаю, завтра я уже здесь не поеду, не дорога, а самый настоящий каток будет — сплошное самоубийство.

В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник — «Комсомольская правда в Кузбассе».

Фото: Анна ПОЗОЛОТИНА