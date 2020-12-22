Время ограничений или возможностей? Год стал тяжёлым для туризма и одновременно открыл границы для новых идей. Правительство Кузбасса и Агентство стратегических инициатив приняли решение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в Кузбассе. В число главных объектов регионального маршрута вошёл Кедровский угольный разрез компании «Кузбассразрезуголь».

Начинать экскурсию принято с музея. Тем более, когда действительно есть, что показать и чем гордиться. В этом году компании «Кузбассразрезуголь» исполнилось 56 лет. В ее составе 6 филиалов — угольных разрезов. Компания занимает первое место в Кузбассе по объёму добычи угля. Она же первая в России по объёму добычи открытым способом. И сегодня готова показать всему миру свою работу.

В региональный экскурсионный маршрут, одобренный Ростуризмом, вошёл Кедровский угольный разрез. И одним лишь музеем истории здесь не ограничатся. Туристам предлагают пройти путь горняка с самого начала его рабочей смены. Полная экипировка, медицинский осмотр с помощью электронной системы. Как бонус — полный скрининг здоровья буквально за две минуты. Затем инструктаж — это обязательно. И только после этого на разрез. Увиденное никого не оставит равнодушным.

Представители Агентства стратегических инициатив и Агентства по туризму Кузбасса — первые, кто познакомился с экскурсионным маршрутом по Кедровскому угольному разрезу. И рекомендуют остальным. Приехать туда, куда обычно посторонним вход запрещен.