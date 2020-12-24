За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 30, Кемерово – 20, Междуреченск – 16, Белово – 12, Мыски – 11, Прокопьевск – 11, Киселевск – 10, Осинники – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Калтан – 6, Таштагольский МР – 6, Топкинский МО – 4, Полысаево – 2, Березовский – 1, Юрга – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, ожирения. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Салаире.

168 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 21623 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2813 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5200 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".