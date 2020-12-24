На торжественный прием в администрацию правительства пригласили заслуженных учителей, врачей, артистов, строителей, прославленных спортсменов, ветеранов труда, Почетных граждан Кемеровской области и Героев Кузбасса.

«Кузбасс сегодня успешно преодолевает самые сложные вызовы времени. И в этом ваша огромная заслуга. Старшее поколение заложило и сохранило тот фундамент, на котором сегодня базируются основные экономические отрасли региона. Ваши ученики и воспитанники сейчас работают на предприятиях Кузбасса, руководят социальными учреждениями и достойно продолжают начатые вами преобразования», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил о переменах, которые происходят в Кузбассе в рамках подготовки к 300-летию, в том числе на объектах здравоохранения, культуры и образования, которые возводятся или уже введены в строй.

Особое внимание в разговоре уделили Стратегии развития региона до 2035 года. Губернатор напомнил, что Кузбасс был первым и единственным субъектом в СССР, где в 1948 году уже разрабатывали план перспективного развития. Тогда 1700 ведущих академиков Советского Союза 10 месяцев изучали особенности различных сфер жизни региона и изложили свои рекомендации в трех томах. Реализация перспективного плана позволила Кузбассу в 50-70-х годах занять лидирующие позиции в стране сразу в нескольких отраслях.

По словам губернатора, опыт и знания представителей Совета старейшин помогут реализовать цели, заложенные в «Стратегии-2035». Активисты Совета будут включены в рабочие группы, которые начнут проводит совещания в начале 2021 года.

Старейшины также обратились к губернатору с идеями по вопросам культуры и предложениями по реформированию системы образования.

Совет старейшин при губернаторе Кузбасса — коллегиальный совещательный орган, образованный для обсуждения общественно значимых вопросов социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни региона, а также подготовки рекомендаций и предложений по указанным вопросам.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.