На реконструкцию из регионального бюджета был выделен 1 миллион рублей. При модернизации отделения применили принципы бережливого производства. Это позволило сделать учреждение более комфортным для пациентов.

«Теперь все 78 детских поликлиник Кузбасса переведены на «новую модель», которая предполагает внедрение принципов бережливого производства. 27 медорганизаций были обновлены в 2019 году, 51 — в этом. Приведение первичного звена здравоохранения к современным стандартам позволяет повысить уровень оказания медицинской помощи и сделать больницы более привлекательными и комфортными для маленьких пациентов и их родителей. Практика показала, что в поликлиниках, где уже применяют бережливые технологии, пациенты получают необходимую помощь в 1,5-2 раза быстрее, чем в обычных», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В детском отделении Мариинской городской больницы полностью обновили зону ожидания. Сделали открытую регистратуру, поставили новую мягкую и детскую мебель в холлах. В игровом пространстве художественно оформили стены, установили кулеры с водой. Чтобы родителям и малышам было проще ориентироваться, сделали навигацию по учреждению в доступной и наглядной форме.

В 2020 году в рамках перехода на «новую модель» было отремонтировано 51 медучреждение региона, в том числе 5 крупных: Кузбасская детская клиническая больница им. М.Ю. Малаховского в Новокузнецке, Киселевская детская больница, Новокузнецкая детская стоматологическая поликлиника №5, Кемеровская городская детская клиническая больница №1 и Кемеровская городская клиническая больница №2.

Реконструкция учреждений проводится в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение». Для улучшения деятельности организации разработаны 22 критерия: от управления потоками пациентов до правильного расчета запасов медикаментов, канцелярии и оборудования. Только за этот год внедрять на работе принципы бережливого производства научились более 500 сотрудников поликлиник и больниц.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.