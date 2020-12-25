По областной государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» в регион пришли 17 городских, 3 междугородных и 10 пригородных автобусов.

«Автобусы распределят по автотранспортным предприятиям в муниципалитетах в соответствии с потребностями. Транспорт из этой партии будет отправлен в Тайгу, Таштагол, Осинники, Юргу. Обновление общественного транспорта происходит по всей области. До Нового года ожидаем еще более 60 новых машин», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

16 городских автобусов марки НефАЗ стоимостью более 8,8 млн рублей каждый выйдут на улицы Анжеро-Судженска, Белова, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Березовского, Зеленогорска, Тяжина, Междуреченска, Ижморского, Осинников, Промышленновского, Таштагола, Тайги, Яшкина. Транспорт работает на дизельном топливе класса Евро-5. Такой автобус вмещает 96 пассажиров. Кроме того, НефАЗ такого же размера, но работающий на метане, направлен в Юргу.

Еще 7 пригородных дизельных НефАЗов стоимостью более 7,6 млн рублей за единицу поступили в Белово, Зеленогорск, Мариинск, Мыски, Осинники, Топки, Тяжин. 2 пригородных НефАЗа стоимостью более 8,5 млн рублей, работающих на природном газе, распределены в Прокопьевск, еще один — в Новокузнецк. Вместимость автобусов — 80 человек.

Кроме того, 3 междугородных автобуса марки НефАЗ поступили в Кемеровскую автоколонну №1237. Стоимость каждого почти 8 млн рублей, в автобусах 44 посадочных места.

По информации министерства транспорта Кузбасса, в рамках различных программ с начала 2019 года в Кузбасс поступило уже 739 современных комфортных автобусов. В первом квартале 2021 года будут доставлены еще 280 автобусов. Таким образом, всего на улицы городов и районов к 300-летию Кузбасса выйдет почти 1100 новых автобусов, состав общественного транспорта будет обновлен на 60%.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.