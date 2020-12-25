За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 44, Новокузнецк – 37, Междуреченск – 19, Прокопьевск – 13, Белово – 9, Осинники – 4, Таштагольский МР – 4, Калтан – 3, Краснобродский – 2, Беловский МР – 2, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Яйский МО – 2, Киселевск – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Гурьевский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Промышленновский МО – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Она проживала в Гурьевске.

У мужчины 1991 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Яшкинском районе.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

173 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 21796 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2786 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4806 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".