О поддержке кузбасского бизнеса в период пандемии и экономических итогах года губернатор Сергей Цивилев рассказал в пресс-центре информационного агентства ТАСС в Москве.

В экспертной дискуссии «Инвестиции и инновации: как малый и средний бизнес меняют Кузбасс» также приняли участие заместитель министра экономического развития России Петр Засельский, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон, заместитель генерального директора АСИ, руководитель направления «Лучшие практики» Александр Пироженко. К обсуждению по видеоконференцсвязи подключились представители кузбасского бизнеса и журналисты.

«Мы в Кузбассе разработали и ввели целый блок региональных мер поддержки для бизнеса в период пандемии. Например, в разы снизили нагрузку на малый бизнес, использующий упрощенную систему налогообложения. Этой поддержкой воспользовались около 1400 организаций и более 11 тысяч индивидуальных предпринимателей по 68 видам экономической деятельности. Для наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2 раза снизили ставку налога на имущество организаций. В 2 раза снизили стоимость патента для предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. В итоге налоговый импульс для поддержки бизнеса в Кузбассе за год оцениваем в 1,8 млрд рублей. А с учетом федеральных средств это 2,4 млрд рублей», — сказал Сергей Цивилев.

Кроме того, в Кузбассе в этом году установили льготы по аренде государственного и муниципального имущества. Компаниям из наиболее пострадавших отраслей предоставлялись безвозмездные субсидии из областного бюджета на выплату зарплат сотрудникам. Поддержкой воспользовались более 800 малых и средних предприятий. Это помогло сохранить рабочие места для почти 7 тысяч кузбассовцев. В регионе работает горячая линия для оказания оперативной адресной помощи бизнесу. Адресные меры поддержки предпринимателей также действуют в моногородах.

В этом году в Кузбассе 371 предприниматель получил субсидии на развитие семейного бизнеса. Для реализации новой меры поддержки на региональном уровне законодательно закрепили критерии, по которым бизнес может считаться семейным. На поддержку таких компаний из областного бюджета выделили более 90 млн рублей. Максимальный размер субсидии составил 300 тыс. рублей.

Преодолеть последствия пандемии кузбасским предпринимателем помогает и национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Участниками нацпроекта являются более 40 предприятий региона из сфер ЖКХ, сельского хозяйства, строительства, машиностроения и других несырьевых отраслей экономики. Благодаря инструментам бережливого производства им удается повысить эффективность работы в среднем на 40% без дополнительных инвестиций и затрат.

Также на мероприятии обсудили перспективы экономического развития Кузбасса. В 2021 году приоритет в регионе отдадут поддержке самозанятых, представителей социального бизнеса, бизнеса в моногородах — их в области 24. Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей в Кузбассе продлят до 2024 года.

Губернатор также сообщил, что в Топкинском муниципальном округе планируется создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Кузбасс». Территория этого муниципалитета имеет выгодное географическое расположение. Потенциальные инвесторы уже заявили проекты в энергетической, медицинской, пищевой, строительной, химической и иных отраслях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.