По данным регионального Оперштаба по коронавирусу, на 26 декабря было выявлено 145 случаев, на 27 декабря – 144 случая, на 28 декабря – 141 случай. За эти дни скончались 5 пациентов.

Подробнее за прошедшие сутки. По данным на 11:00 28 декабря в Кузбассе выявлен 141 случай заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 20, Новокузнецк – 19, Кемерово – 19, Киселевск – 18, Ленинск-Кузнецкий – 13, Белово – 11, Мыски – 10, Березовский – 4, Калтан – 4, Юрга – 4, Краснобродский – 2, Осинники – 2, Полысаево – 2, Беловский МР – 2, Новокузнецкий МР – 2, Таштагольский МР – 2, Прокопьевск – 1, Анжеро-Судженск – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве.

159 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 22305 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2702 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4893 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".