За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 23, Междуреченск – 22, Кемерово – 20, Белово – 13, Мыски – 13, Прокопьевск – 8, Таштагольский МР – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Осинники – 6, Новокузнецкий МР – 4, Киселевск – 4, Калтан – 3, Гурьевский МО – 2, Юрга – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Кемеровский МО – 1, Березовский – 1.

2 пациента скончались. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии нервной системы. Он проживал в Яшкинском районе.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания почек. Он проживал в Кемерове.

151 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 22456 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2688 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4625 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".