В пгт Промышленная сдали в эксплуатацию 44-квартирный дом, в пгт Тисуль заселяют два — на 10 и 2 квартиры. Жилье в них предназначено для льготных категорий граждан. Дома построены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Важно, что в Кузбассе строится не только коммерческое, но и социальное жилье для незащищенных категорий населения. На строительство только этих трех домов в Промышленной и Тисуле направлено более 81 миллиона рублей, из них 63 миллиона — областное финансирование. Квартиры сданы с отделкой, поэтому новоселы смогут отметить в них Новый год», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Квартиры в новых домах получили дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды, переселенцы из аварийного жилья и ветераны боевых действий. В квартирах установлена сантехника, электрические плиты, утепленные входные и межкомнатные двери, индивидуальные приборы учета электроэнергии, холодной и горячей воды.

В пгт Промышленная сдали трехэтажный кирпичный дом. Жилье и прилегающая территория оборудованы с учетом требований безбарьерной среды: установлены пандусы и перила, бордюр с понижением уровня, предусмотрены съезды для колясок. В шаговой доступности есть магазин, школа и детские сады, недалеко находится автобусная остановка.

Все квартиры в двухэтажном доме в Тисуле предназначены для детей-сирот. Жильцам предложили разработать проект благоустройства двора, он будет реализован весной. Соседями в новом 2-квартирном доме в Тисуле станут многодетная семья и ветеран боевых действий.

Для справки. За 2020 год в Кузбассе введено в эксплуатацию более 821 тыс. квадратных метров жилья. Участники социальных программ получили квартиры в селе Поломошное Яшкинского округа, деревне Береговая Кемеровского округа, пгт Крапивинский, поселке Новосафоновский Прокопьевского округа, а также в Белове, Юрге, Калтане и Тайге.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.