Передвижной цифровой маммограф и стационарный флюорографический аппарат приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из федерального бюджета выделено около 30 миллионов рублей.

«Мобильный маммограф будет обслуживать не только жителей Юрги, где проживают более 80 тысяч человек, но также будет курсировать по отдаленным территориям Юргинского муниципального округа, в которых нет оборудования для маммографических исследований. Новая техника позволит выявлять онкозаболевания у женщин на самых ранних стадиях, снимки пациенток можно будет оперативно отправить в областной онкодиспансер. Флюорограф поможет диагностировать заболевания легких, что особенно важно во время пандемии», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили, что передвижной маммограф рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. В нем удобная планировка, сделана тепло- и шумоизоляция. Установка снабжена системами освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения, а также средствами пожаротушения и защиты от поражения электрическим током. Оборудовано удобное рабочее место для врача. Вход оснащен лестницей и площадкой из противоскользящих материалов, поручнем. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидная лампа закрытого типа.

Новый флюорографический аппарат заменил старое оборудование, которое часто выходило из строя. Современный флюорограф позволяет получать снимки более высокого качества.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2020 году в медорганизации Кузбасса поступило 10 мобильных флюорографов и 10 мобильных маммографов, 7 цифровых стационарных флюорографов и 5 цифровых стационарных маммографов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.