Лжекосметологу из Кемерова вынесли приговор. Она увеличила клиентке губы. У той появились сильные отёки и гематомы. Позже выяснилось: девушка не имела права проводить процедуру. В подробностях истории жертвы красоты разбиралась Анастасия Подоляко.

На скамье подсудимых — Анастасия, косметолог. Правда, так решила она сама. Ни необходимого медицинского образования, ни специальных лицензий у неё нет. Клиенток принимала дома. Одна из них после увеличения губ была вынуждена пойти на другие процедуры. На этот раз медицинские.

Лжекосметолог вколола девушке 2 миллилитра препарата. За 10 тысяч рублей клиентка вместо пухлых губ получила сине-белые отёки и комки гиалурона, которые, скорее всего, придётся устранять хирургам. Это версия следствия. И с ней, как и с вынесенным приговором, подсудимая не согласна.

От интервью девушка отказалась. Но в своих социальных сетях дала развёрнутый комментарий. Отдельно отметила деятельность клиники, в которой потерпевшей делали экспертизу и проводили операцию по выведению препарата.

Сегодня было заключительное заседание. Мастера приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. Но девушка намерена в течение 10 суток пойти в вышестоящий орган, а значит дело о красоте, которая потребовала настоящих жертв, ещё не закончено.

Автор: Анастасия Подоляко