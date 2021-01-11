В администрации правительства Кузбасса подвели итоги прошедших праздничных дней. С 1 по 10 января 2021 года жители региона активно посещали музеи и катки, а также занимались горнолыжным спортом.

«На всех объектах культуры и спорта было обеспечено соблюдение противоэпидемических мер, что позволило не допустить вспышек коронавируса, в том числе на популярных горнолыжных курортах Кузбасса», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал замгубернатора Сергей Алексеев, с 3 по 10 января учреждения культуры в регионе посетили 24 087 человек. В этот период кузбассовцы в возрасте до 18 лет могли сходить в областные государственные музеи и выставочные залы бесплатно. Этой возможностью за каникулы воспользовались 13 736 детей. Лидерами по посещаемости стали музей-заповедник «Томская Писаница» и Кузбасский государственный краеведческий музей.

Самым популярным горнолыжным курортом региона стал «Шерегеш»: с 1 по 10 января там зафиксировали более 200 тысяч туристских посещений. С начала турсезона, который стартовал 14 ноября, курорт уже посетили более полумиллиона раз. Рост турпотока отмечен и на других горнолыжных курортах: «Танае», «Горной Саланге», «Югусе».

Во время новогодних каникул в Кузбассе работали 236 открытых спортивных площадок: катки, хоккейные коробки, стадионы для мини-футбола, лыжные трассы. В рамках Декады спорта и здоровья прошло более 300 мероприятий, в которых приняли участие около 100 тысяч человек. В Кемерове только ледовые катки посетили более 15 тысяч человек. В Анжеро-Судженске в мероприятиях Декады спорта и здоровья приняли участие 3967 человек, в Ленинске-Кузнецком — около 1700.

По информации заместителя губернатора Алексея Цигельника, в Кузбассе последние 60 дней стабильно снижается число заболевших коронавирусом. Количество вылечившихся на сегодняшний день на 15% превышает количество вновь выявленных случаев заболевания. Значительно снизилось и число вызовов скорой помощи.

Новогодние праздники в регионе прошли без крупных техногенных чрезвычайных ситуаций. Как сообщил на совещании министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, локальные аварии на теплосетях и водоводах в Киселевске, Салаире и Белове были устранены в кратчайшие сроки с наименьшими неудобствами для потребителей. С 31 декабря по 10 января на дежурстве круглосуточно находились три областных аварийно-восстановительных отряда и свыше 800 аварийных бригад в муниципальных образованиях и на предприятиях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.