О дополнительной мере поддержки для семей с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года, президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции 17 декабря 2020 года. В Кузбассе большинство семей, имеющих право на выплату, получили ее автоматически.

«Перечисления единовременной выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет кузбасским родителям, усыновителям, опекунам и попечителям начались уже 21 декабря 2020 года, через 3 дня после принятия правительством России соответствующего Постановления. Уже выплачено более 1,1 миллиарда рублей. Деньги получили более 233 тысяч кузбасских семей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Большинство кузбассовцев, имеющих право на выплату, получили ее по принципу «социального казначейства», то есть без личного участия граждан. Пенсионный фонд оформил и перечислил средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Лично обращаться было необходимо, если за этот период был закрыт или стал недействительным банковский счет, на который приходили деньги, изменились личные данные получателя или детей. Специалисты ПФР корректировали информацию на основании заявлений, поданных через портал Госуслуги.

Прием заявлений на выплату от родителей малышей, рожденных после 1 июля 2020 года, продлится до 1 апреля 2021 года. Их можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Для справки. Единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей положена гражданам России, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 лет. Выплата осуществляется на каждого ребенка в семье. Средствами можно распоряжаться по своему усмотрению. Сумма единовременной выплаты не учитывается в составе доходов при предоставлении других видов социальной поддержки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.