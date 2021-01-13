13 января — День российской печати. В состав Регионального медиахолдинга «Кузбасс» входит одноимённая газета. В следующем году она отпразднует свой 100-летний юбилей. Дважды в неделю журналисты рассказывают читателям о главных событиях региона, проблемах и, конечно, людях. Арина Мерлова встретилась с коллегами и поздравила с профессиональным праздником.

7 января 1922 года — День рождения одной из старейших региональных газет. Первый номер отпечатали тиражом в 1 тысячу экземпляров. Кстати, изначально издателем был Кольчугинский райком.

Из Кольчугина в Щегловск редакция переехала в 1925 году. В 1932-ом газета стала кемеровской, а в 1943-ем — областной. Новый статус. Менялся формат и качество бумаги, количество полос и тираж. Но есть то, что осталось. Та информация, которую журналисты и спустя 99 лет продолжают интересно преподносить своим читателям. Главные события, актуальные изменения и, конечно же, люди. Их достижения и проблемы, в которых ни один раз обозреватели помогали разобраться.

Десятки наград. Их точное количество здесь уже и не вспомнят. Говорят, сбились со счета. Сейчас газета «Кузбасс» выходит два раза в неделю.

В следующем году газета отпразднует юбилей. К этому событию здесь начали готовиться уже сейчас. Первая акция — «Сто добрых дел». Редакция подарила приюту для бездомных животных запас корма. Присоединиться к эстафете можете и вы. Отправляйте истории на официальный сайт. О самых ярких поступках обязательно журналисты расскажут на страницах издания. Ну а мы — в своём эфире.

Автор: Арина Мерлова