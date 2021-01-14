2021 год для Кузбасса — юбилейный: 300 лет со дня промышленного освоения региона. К юбилею область получит много «подарков»: обновлённый автопарк, культурные, спортивные и социальные объекты, новые дороги и не только. Подробности прямо сейчас.

В июле Кузбасс отметит юбилей. Учёные до сих продолжают кропотливую работу в архивах и музеях. Уже найдены сотни документов, подтверждающих, что наш регион действительно с богатой историей. Позже эти материалы будут оцифрованы и обнародованы.

От обнаружения каменных залежей — к современному Кузбассу. Почти 20 лет учёные буквально по крупицам восстанавливают этот путь. Как развивался каждый населённый пункт, трансформировались предприятия и, самое главное, кто в этом участвовал? К юбилею в регионе издадут книгу, в которой и ответят на все эти вопросы.

К трёхвековому рубежу Кузбасс преображается: за 2 года по региональной программе отремонтировано почти 20 сельских школ, строятся и новые. Возводятся и спортивные объекты. Через несколько месяцев в Кемерове откроются «Ледовый дворец» и «Кузбасс-Арена». А беловские пловцы и атлеты уже приступили к тренировкам. В обновлённом комплексе «Металлург» 25-метровый бассейн и 5 залов, на улице — тренажёры и площадки для игровых видов. Заниматься здесь могут и люди с инвалидностью.

В населённых пунктах ремонтируют дороги, прокладывают трассы и в объезд городов. Развивается туризм и обновляется автопарк. Всё это делает регион не только более комфортным, но и привлекательным для инвесторов. Значит, приятных изменений будет ещё больше.

Автор: Анастасия Подоляко