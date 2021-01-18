В местах купаний будут дежурить работники МЧС России, медики и полиция. Как сообщил начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский, рядом организуют места для обогрева людей.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России завершают проверку купелей на соответствие требованиям безопасности. Всего в муниципалитетах Кузбасса будет организовано боле 50 мест для крещенских купаний, даты и время работы каждой купели индивидуальны.

Так, в Кемерове будут работать 4 купели, их готовит муниципальная служба спасения. Вблизи них оборудованы пункты обогрева, организовано дежурство спасателей.

В Таштагольском районе организованы и проверены специалистами две купели — в Таштаголе на реке Кондоме и в Темиртау на Голубых озерах. Около них будут дежурить медики, спасатели и сотрудники полиции. Обеспечены безопасный и удобный сход в воду, теплое место для переодевания, горячее питье (напиток из таежных трав).

В Полысаеве купель традиционно организована в водоеме недалеко от улицы Праздничная. Здесь минимальное течение воды, небольшая глубина. Организовано дежурство спасательных служб, открыта теплая раздевалка, где можно выпить горячий чай. В Ленинске-Кузнецком купель традиционно действует у храма Голгофы в Лесном городке. Здесь также будет организовано дежурство полиции и скорой помощи.

Для справки. МЧС России напоминает, что перед крещенскими купаниями необходимо проконсультироваться с врачом. Неподготовленным людям купаться в проруби не рекомендуется, поскольку это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Проводить купания можно только в специально отведенных местах, заранее проверенных комиссиями муниципальных образований и специалистами МЧС России. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых. Максимальная глубина в месте купания не должна превышать 1,2 м. Прыгать в купель категорически запрещается. Сразу после купания рекомендуется надеть сухую теплую одежду и пройти в отапливаемое помещение или в машину, выпить горячий чай. Нельзя скапливаться большими группами на льду. Необходимо строго соблюдать указания должностных лиц, обеспечивающих безопасность.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.