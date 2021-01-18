Губернатор Сергей Цивилев провел встречу с членами Ассоциации рестораторов и отельеров «Гильдия гостеприимства Кузбасса» и представителями экскурсионного бизнеса. На совещании обсудили развитие региона в юбилейный год.

«У Кузбасса огромный туристический потенциал. Поэтому важно, чтобы не только местные жители, но и многочисленные гости нашей области в этом году почувствовали, как регион изменился к лучшему. Необходимо сделать так, чтобы у туристов остались только благоприятные и яркие впечатления о поездке в Кузбасс», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Рестораторы предложили открыть в городах летние кафе в единой «юбилейной» концепции. Они будут работать в формате ярмарок выходного дня с уличной едой. В меню намерены включить традиционные сибирские угощения. Представитель ресторанного бизнеса Иван Печерский заверил, что «Гильдия гостеприимства Кузбасса» возьмет под особый контроль качество блюд и цен на ярмарках. К следующей встрече через месяц Гильдия совместно с Минпромторгом региона подготовит технические документы на открытие кафе, разработает дизайн и меню.

Представитель туроператоров Татьяна Букина рассказала, что к юбилейному году были разработаны дополнительные экскурсионные маршруты. В 2021 году запланировано проведение 300 восхождений на пики горных систем региона разного уровня сложности. Планируется развивать культурно-познавательный туризм с посещением религиозных объектов для изучения многоконфессиональной истории Кузбасса. Также в этом году будет продлен проект детских экскурсионных туров по региону в рамках всероссийского проекта «Дороги Победы». Губернатор поручил министерству туризма совместно с муниципалитетами обновить карту пеших экскурсий по городам и районам Кузбасса, а также привести туристические тропы в порядок.

Представители малого и среднего бизнеса предложили создать сайт с интерактивными экскурсиями по достопримечательностям области. Благодаря ему житель любой страны сможет побывать в интересных местах и на предприятиях региона. На этом ресурсе каждый бизнесмен сможет рассказать, что он сделал для Кузбасса и что Кузбасс дал ему. По мнению автора проекта Романа Говора, истории обычных жителей вызовут дополнительный интерес к региону. Сергей Цивилев поручил специалистам Минцифры Кузбасса разработать платформу для сайта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.