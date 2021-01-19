Партия вместительных автобусов марки ЛИАЗ общей стоимостью 120 миллионов рублей поступила в рамках государственной программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». Техника направлена в 8 муниципалитетов региона.

«В Кузбассе продолжается масштабное обновление пассажирского автотранспорта, в целом на него из областного бюджета было направлено более 7 миллиардов рублей. 15 новых автобусов — это первая партия в наступившем году. Всего же в первом квартале в регион планируется поступление около 300 автобусов. Принципиально, что современную технику мы направляем не только в большие города, но и в небольшие населенные пункты», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость одного автобуса — около 8 млн рублей. В этой модели 44 пассажирских места, техника работает на дизельном топливе, соответствующем экологическому классу Евро – 5. Каждый автобус оборудован прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб, а также автоматической системой пожаротушения.

3 автобуса направлены в Мариинск, по 2 ЛИАЗа получат Новокузнецк, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, поселки городского типа Ижморский и Зеленогорский, по одному автобусу — Анжеро-Судженск и Междуреченск.

По информации министерства транспорта Кузбасса, всего в рамках различных программ в регион с 2019 года до конца первого квартала 2021 года поступит 1100 новых автобусов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.